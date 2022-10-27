Pandemi sonrasında çimentoya olan talebin ciddi anlamda arttığını belirten TÜRKÇİMENTO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yücelik, “Önceki seneye nazaran geçen yıl çok yoğun bir dönem geçirdik. Fakat bu sene bir önceki seneye nazaran örneğin Doğu Anadolu yüzde 40, Karadeniz ve İç Anadolu bölgesinde yüzde 20 varan düşüş var. Şu anda çimento en fazla Marmara’da tüketilirken en az ise Doğu Anadolu’da tüketiliyor” dedi.

Pandemi sonrasında çimentoya olan talebin ciddi anlamda arttığını belirten TÜRKÇİMENTO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yücelik, “Önceki seneye nazaran geçen yıl çok yoğun bir dönem geçirdik. Fakat bu sene bir önceki seneye nazaran örneğin Doğu Anadolu yüzde 40, Karadeniz ve İç Anadolu bölgesinde yüzde 20 varan düşüş var. Şu anda çimento en fazla Marmara’da tüketilirken en az ise Doğu Anadolu’da tüketiliyor” dedi.

Türkiye Çimento Sanayicileri Birliği (TÜRKÇİMENTO) tarafından 1987 yılından beri iki yılda bir düzenlenen ve çimento teknolojisindeki son gelişmelerin paylaşıldığı, sektörün dünya çapındaki en önemli buluşmalarından biri niteliğinde olan TÜRKÇİMENTO Cemint Uluslararası Teknik Seminer ve Sergisi’nin 16’ncısı Antalya Belek’te gerçekleştirildi. 234 yerli ve yabancı firmanın stantları ile yer alacağı seminere katılan 600’e yakın kişiye 20’nin üzerinde teknik sunum gerçekleştirildi.

“Çimento içerisinde bulunan klinker oranı düşürülmelidir”

Seminerde açıklamalarda bulunan TÜRKÇİMENTO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yücelik, “TÜRKÇİMENTO Cemint Uluslararası Teknik Seminer ve Sergisi’nin 16’ncısına hem uluslararası alandan hem de ülkemizden çok değerli isimler ve firmalar katıldı. Çok büyük ve değerli bir organizasyon düzenledik. Daha da büyüteceğiz. Seminerimizde konuk konuşmacılarımızın üzerinde durduğu önemli konu çimento içerisinde bulunan klinker oranının düşürülmesidir. Karbon emisyonunun ana kaynağı klinkerdir. Çimento içerisindeki klinker oranını ne kadar düşürebilirsek karbon emisyonumuz o kadar faydamız olacak. Bunun yanından atıklarını kullanarak emisyon oranın azaltılması noktasında çalışmaları südrüyoruz” dedi.

“Yılsonu tahminlerimiz 60 milyon ton bir tüketim olacak”

Türkiye’nin şu anda 118 milyon ton kapasitesinin bulunduğunu belirten Yücelik, “Yılsonu tahminlerimiz 60 milyon ton bir tüketim olacak. Mevcut tüketimin 2 katı kapasitemiz var. İhracat bir önceki yıla nazaran biraz azaldı. Bunun mevcut krizler ile alakasını görüyoruz. Rusya-Ukrayna krizinde biz Avrupa kadar enerji arzı noktasına bir sıkıntı yaşamadık. Bu da hükümetimizin Rusya ve Ukrayna arasında başarılı diyalogundan kaynaklıdır. Kömür tedarikinde sıkıntı yaşamamak anlamında Afrika ve diğer ülkelerden ithalata izin verilmesi bizin sorun yaşamamamız için çok önemlidir. Biz bunu bakanlıklarımıza ilettik. Üretimi güvenlik altına almamız gerekir” sözlerine yer verdi.

“TOKİ projesi ile beraber çimento tüketimin artışa geçeceğini ümit ediyoruz”

Konut satışlarında yaşanan düşüşün çimento sektörüne doğrudan yansıdığını belirten Yücelik, “Bizim açımızdan konut üretimi önemlidir. Bunda da geçen yıla nazaran bir düşüş var. Önümüzdeki süreçte devletimizin şu an yürüttüğü TOKİ projesi ile beraber bunun artışa geçeceğini ümit ediyoruz. Çimentoda fiyat konusu, maliyetlerden kaynaklıdır. Biz de temel unsur maliyettir” açıklamasını yaptı.

“En fazla Marmara’da tüketilirken en az ise Doğu Anadolu’da tüketiliyor”

Öte yandan Yücelik, konuşmasına Türkiye’de üretilen çimentoların zaman zaman dışarıya daha çok satıldığı iddialarını da reddetti. Çimentonun ihraç edilebilir bir ürün olmadığını belirten Yücelik, “Çimentonun stokta tutulduğu kesinlikle akla ve mantığa uygun değil. Çimento üretimi artık çok pahalı, pahalı bir ürünü stokta tutamayız” dedi. Pandemi sonrasında çimentoya olan talebi değerlendiren Yücelik, “Önceki seneye nazaran geçen yıl çok yoğun bir dönem geçirdik. Fakat bu sene bir önceki seneye nazaran örneğin Doğu Anadolu yüzde 40, Karadeniz ve İç Anadolu bölgesinde yüzde 20’ye varan düşüş var. Şu anda çimento 7 coğrafi bölgemiz arasında en fazla Marmara’da, en az ise Doğu Anadolu’da tüketiliyor” dedi.