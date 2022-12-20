2021 yılını 4,8 milyar dolar ihracatla kapatan çimento, cam ve seramik sektöründe yıl sonunda 5,5 milyar dolar olarak gerçekleşmesi bekleniyor. 2023 yılında ise ihracatta büyüme hedefi 6,2 milyar dolar olarak belirlendi.

2021 yılını 4,8 milyar dolar ihracatla kapatan çimento, cam ve seramik sektöründe yıl sonunda 5,5 milyar dolar olarak gerçekleşmesi bekleniyor. 2023 yılında ise ihracatta büyüme hedefi 6,2 milyar dolar olarak belirlendi.

Ülke ekonomisine net döviz kazandıran çimento, cam ve seramik sektörlerinde yılsonu ihracat beklentisi yükseldi. Sektörün bu yılı 5,5 milyar dolarlık ihracatla kapatacağı tahmin ediliyor.

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) tarafından düzenlenen 4. İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde açıklamalarda bulunan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ve ÇCSİB Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, çimento, cam ve seramik sektörlerinde beklentileri açıkladı.

2021 yılında 11 alt sektörde en çok ihracat yapan, ihracatını en fazla artıran firma ile en yüksek ihraç birim fiyatına sahip olan 41 firmaya toplam 69 ödülün verildiği törende konuşan Mustafa Gültepe, “Çimento, cam ve seramik, yerlilik oranının en yüksek olduğu sektörlerimiz arasında yer alıyor. Yani bu sektörler yerli kaynaklarımıza değer katıyor, ülkemize net döviz kazandırıyor. 2021’i 4,8 milyar dolarla kapatan sektör, bu yıl 11 ayda 5,2 milyar dolarlara ulaştı. Böylece ilk kez 5 milyar dolar çıtası aşılmış oldu. Yılı inşallah 5,5 milyar doların üzerinde kapatacağız’’ dedi.

250 milyar dolar hedefiyle başlanan yılın 11 aylık döneminde 231 milyar doların aşıldığını anlatan Gültepe, “2022’yi hedefimizin üzerinde, 252 milyar dolar civarında bir ihracatla kapatacağız. İnşallah 2 Ocak’ta Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla tarihimizin en yüksek ihracat performansını açıklayacağız. Biz ihracatımızı iki yıl içinde en az 300 milyar dolara çıkarmayı, uzun vadede ise Türkiye’yi ihracatta ilk 10 ülke arasına sokmayı hedefliyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Çenesiz: “2022 yıl sonunda ihracatımızın 5,5 milyar dolara ulaşacağını öngörüyoruz”

Çimento, cam ve seramik sektörlerindeki ihracatçı firmaların 2021 yılında pandeminin zorlu koşullarına rağmen bir önceki yıla göre yüzde 22 büyüme ile 4,8 milyar dolarlık ihracat yaptığını hatırlatan ÇCSİB Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, ihracatçı firmalara teşekkür etti. İhracat atağının 2022 yılında da devam ettiğini söyleyen Çenesiz, “Bu yılın ilk 11 ayında toplam 5,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Cam sektöründe yüzde 25, çimentoda yüzde 24, seramikte ise yüzde 17’lik artış yakaladık. Yıl sonu itibarıyla bu rakamın 5,5 milyar dolara ulaşacağını öngörüyoruz” dedi.

Çenesiz, tüm sektörlerde ihracat ve üretimde dünya genelinde ilk 10’da yer aldıklarını vurgulayarak, çimentoda üretimde Avrupa birincisi, ihracatta dünya birincisi; seramik sağlık gereçlerinin üretimi ve ihracatında Avrupa birincisi, seramik kaplama malzemelerinin üretiminde Avrupa ikincisi, ihracatında üçüncüsü; düz cam üretiminde Avrupa ikincisi, cam ev eşyası üretiminde Avrupa ve dünya ikincisi, cam ambalaj üretiminde ise Avrupa ve dünya beşincisi olduklarını belirtti.

“2023’te küresel risklere rağmen büyümeye devam edeceğiz”

2023 yılına dair değerlendirmelerde de bulunan Çenesiz şöyle devam etti; “Uluslararası kuruluşlar 2023 yılında küresel bir resesyon öngörmeseler de dünya ekonomisinde ciddi bir yavaşlama bekliyor. Özellikle en büyük pazarımız olan Avrupa ekonomisindeki küçülme beklentisi, ihracatımızın büyümesinin önünde de bir risk teşkil ediyor. Ancak bizler kaliteli, uluslararası standartlara uygun, çevreye duyarlı üretimimizle mevcut pazarlarımızda derinleşmeye ve yeni pazarlara açılmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını kutlayacağımız 2023 yılı için büyüme hedefimizi yüzde 12’lik artışla 6,2 milyar dolar olarak belirledik.”

Açılış konuşmalarının ardından düzenlenen ödül töreninde 2021 yılında “En Fazla İhracat Yapan Firmalar”, “En Yüksek İhraç Birim Fiyatına Sahip Firma” ve “İhracatını En Fazla Artıran Firma” kategorilerinde ödüller takdim edildi.