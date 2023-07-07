Çanakkale’de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi çerçevesinde yarı final judo müsabakalarında Afyonkarahisar’ı temsil eden Mustafa Cimbil 46 kilogram kategorisinde birincilik elde etmeyi başardı. Cimbil, Denizli’de yapılacak Judo Finali’ne katılma hakkı kazandı.

Anadolu Yıldızlar Ligi çerçevesinde Çanakkale’de düzenlenen yarı final judo müsabakaları heyecan dolu maçlara sahne oldu. Müsabakalarda 46 kilogram kategorisinde yarışan Afyonkarahisarlı sporcu Mustafa Cimbil, birincilik elde etmeyi başardı. Mustafa Cimbil, Denizli’de gerçekleştirilecek olan judo finaline katılma hakkı kazandı. Bu büyük finalde ülkenin dört bir yanından yetenekli sporcular bir araya gelecek ve kıyasıya mücadele edecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, “Mustafa Cimbil’in, Judo Finali’nde de aynı başarıyı gösterip birincilik kürsüsüne çıkması, hem kişisel hem de takım başarısı açısından büyük bir öneme sahip. Bizler de Cimbil’e başarılar diler ve Denizli’deki final müsabakalarında iyi bir performans sergilemesini umarız. Kendisini destekleyen tüm spor camiasının desteğiyle, sporcumuzun gelecekteki judo kariyerinde daha büyük başarılara imza atacağına inanıyoruz” dedi.