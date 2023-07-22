Eskişehir’de etkisini arttıran bunaltıcı sıcağa kendi çözümünü üreten hayvansever, sevimli köpeklerini hortumla su tutarak serinletti.
Odunpazarı İlçesinde bulunan hükümet konağının önünde yeşil alanda sıcaktan bunalan köpekleri çim sulama hortumuyla serinletirken çevrede görenleri gülümsetti. Son günlerde etkisini arttıran hava sıcaklıklarına kendi çözümünü üreten sevimli köpeklerin sahibi, dakikalarca hortumla sevimli köpeklere su tutarak zaman geçirdi. Köpekler sergiledikten sonra sahibi ile alandan ayrıldı.