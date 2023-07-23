Sıcak havaların etkisini artırarak sürdürdüğü bugünlerde vatandaşlara çim biçerken önce güvenlik donanımı sağlamaları uyarısı geldi.

Nalbur ve hırdavatçılar, vatandaşlara evlerinin bahçesindeki çimleri biçme işlemi konusunda bazı uyarılarda bulundu. Çim biçmede ilk olarak gerekli güvenliğin sağlanması gerektiğinin altını çizen nalbur esnafı, son günlerde satışı artan benzinli motorların sıcak havalarda daha dikkatli kullanılmasını tavsiye etti.

"Özellikle benzinli motorlar sıcak havalarda tehlikeli durumlar oluşturabilir"

Eskişehir’de uzun yıllardır nalbur dükkanı işleten Aydın Peker, çim biçme işlemi yapılmadan önce bazı koruyucu donanımların takılmasının kazaların meydana gelmesini önlemede fayda sağlayacağını belirtti. Benzinle çalışan çim biçme motorlarının sıcak havalarda oluşturabileceği tehlikeli durumlardan bahseden Peker, “Biçme işlemi yapılmadan önce güvenlik önlemlerinin tam olması gerekiyor. Vatandaşlar çim biçerken kullandığı araca fazla yaklaşmamalı. Gerekirse koruyucu

maske takılmalı. Zararlı maddelerden kendilerini korumalılar. Ayaklarına demir uçlu ayakkabı giymeliler. Sıcak hava nedeniyle dikkat dağınıklığı kişinin kendisini yaralamasına bile sebep olabilir. Özellikle benzinli motorlar sıcak havalarda tehlikeli durumlar oluşturabilir. Makine gerektiğinden fazla kullanılmamalı. Fazla ısınmadan kaynaklı sorunlar oluşabilir. Bunun için de makineyle gerekli işlem yapıldığı zaman kapatılmalı ve dinlendirilmeli. Eski yıllardan beri kullanılan klasik tırpanda ise vatandaşlar aletin keskin taraflarına dikkat etmeliler” diye konuştu.

Peker, son günlerde çim biçmek için benzinli motor satışlarında artış yaşandığını da sözlerine ekledi.