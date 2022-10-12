Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin, planlanan program dahilinde şehrin farklı noktalarında çalışmalarını süreceği belirtildi.

Şehrin her noktasında çim biçme, peyzaj, bakım, kaldırım temizliği, ot temizliği çalışmalarını aralıksız sürdüren Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Dumlupınar Bulvarı ile birlikte çevre yolu ve orta refüjlerde çim biçme çalışması gerçekleştirdi.

Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 75. Yıl Mahallesi ve orta refüjlerde çim biçme faaliyeti gerçekleştirdi.

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