Siirt’te, cilt ve saç sağlığı için doğal bıttım sabunu tercih ediliyor.

Siirt yöresine özgü bıttımdan üretilen sabunlar, zengin içeriği sayesinde saç köklerini beslediği ve cilt sağlığını koruduğuyla biliniyor. Kilosu 700 lira olduğunu belirten satıcı Mithat Aparı, eylül ve ekim aylarında hasadı yapılan bıttımların bağlardan toplanarak ezilir ve kazanlar içerisine konulduğunu söyledi. Güzel bir kaynamadan sonra bıttım sabunu elde edilmiş olduğunu aktaran Aparı, "Bıttım sabunu genelde saç dökülmesi, kepek, kaşıntı, egzama, mantar gibi cilt sorunlarını tedavi etmekte yardımcı oluyor. Bıttım sabunu, birçok ilden ve birçok ülkeden talep edilen bir üründür. Şu an bir kalıbı 50 liradan sattığımız bir üründür" dedi.

Müşterilerden Mithat Demircan, 2,5 kilo bıttım sabunu aldığını söyleyerek, "Bıttım sabununu doğal olduğundan dolayı tercih ediyoruz. Şampuan kullanmaktansa herkese bıttım sabunu kullanmalarını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.