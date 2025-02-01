Medicana Sağlık Grubu Dermatoloji Bölümü’nden Uzm. Dr. Nurhan Döner Aktaş, çeşitli paylaşımlardan etkilenerek alınan ürünlerin alerjiden, lekelenmelere birçok cilt sorununa neden olabildiğini belirterek, "Makyaj malzemesi alırken bile cilde etkisi düşünülmesi gerekirken kişiler krem alırken ya da daha da kötüsü kozmetik işlem yaptırırken sosyal medya etkisiyle hareket ediyor. Bu konuda yönlendirici sosyal medya değil, uzman hekim olmalı" diye konuştu.

Sosyal medyanın hayatlarımızdaki yeri giderek artarken, kullanıcılar sağlıkla ilgili yanıltıcı bilgilere de sıklıkla maruz kalabiliyor. Hastaların bir kısmının, sosyal medyada görüp kullandığı cilt bakım ürünleri, ilaçlar ve makyaj malzemeleri ya da yaptırdığı kozmetik işlemler nedeniyle oluşan cilt sorunları sonucunda hastaneye başvurduğunu söyleyen Medicana International İzmir Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Nurhan Döner Aktaş, "Son dönemlerde 30 yaş altı hastaların neredeyse yüzde 40’ı cilt uygulamalarını sosyal medyanın etkisi altında yapmaktadır. Hasta sosyal medyada görüp ürünün tüm serisini alabilmektedir. Bu yanlış bir tutumdur. Bu durum, birçok cilt sorununa neden olabilmektedir" dedi.

Gereğinden fazla ve yanlış ürün kullanımı

Yapılan araştırmalarda insanların stresli olduklarında ya da dinlenme halindeyken telefon kullanımlarının arttığının gözlemlendiğini hatırlatan Uzm. Dr. Nurhan Döner Aktaş, "Sosyal medyada bazı ürünler, makyaj malzemeleri önerilmektedir. Bu malzemeler, aktif bir şekilde gözenekleri tıkayıp sivilcelenmelere ya da lekelenmelere neden olabilmektedir. Son dönemde ‘Cilt rutinim’ şeklinde paylaşımlar da artmaktadır. Bu paylaşımlar bireyleri gereğinden fazla ürün kullanmaya itebilmektedir. Bazı ürünler bazı ciltlere iyi gelmemekle birlikte, cilt sağlığını olumsuz etkileyebilmektedir" şeklinde konuştu.

"Geri dönüşsüz cilt hasarları oluşabilir"

Sosyal medyanın etkisiyle kozmetik işlemlerin uygulanma yaşının oldukça düştüğünü vurgulayan Uzm. Dr. Nurhan Döner Aktaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Henüz kendi bedenleriyle ilgili algılama evresinde olan genç yaştaki bireylerin kozmetik işlem yaptırması doğru bulunmamaktadır. Yetişkinlerde de hekim tarafından yapılmayan dolgu gibi işlemler doğal dışı, abartılı görüntülere neden olabilmektedir. Bu işlemler, kesinlikle hastane ortamında ve uzman hekim tarafından yapılmalıdır. Gerekirse makyaj malzemesi bile dermatoloji uzmanına danışarak kullanılmalıdır. Mutlaka bir cilt muayenesinden sonra uzman doktor görüşünün ardından cilt temizliği ve nemlendirici kremler uygulanmalıdır. Çünkü yanlış cilt uygulamaları ve yanlış ürün kullanımında geri dönüşsüz cilt hasarlarıyla karşı karşıya kalınabilir. Örneğin hasta botoksun yan etkileriyle karşılaşabilir. Deri lekeleri, deri yaralanmaları ve deri skarları oluşabilir. Güzelleşmek uğruna yapılan bir işlem, iyileştirmek için uzun zaman uğraşılacak bir cilt hastalığına dönüşebilir. Nemlendirici bir krem ya da bir makyaj malzemesini alırken cilde etkisinin ne olabileceğini düşünmek gerekir. İlla alınacaksa da denetlemeden geçmiş markalar tercih edilmelidir."