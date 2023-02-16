Acıbadem Kayseri Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Doktor Behiye Büyükgöncü, ruhsal bozuklukların bedensel hastalıklara dönüşmesinin sık karşılaşılan bir durum olduğunu söyleyerek, “Birçok ruhsal bozukluk, cilt hastalıklarına sebep olabilir” dedi.

Acıbadem Kayseri Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Doktor Behiye Büyükgöncü, ruhsal bozuklukların bedensel hastalıklara dönüşmesinin sık karşılaşılan bir durum olduğunu söyleyerek, “Birçok ruhsal bozukluk, cilt hastalıklarına sebep olabilir” dedi.

Ruhsal bozuklukların bedensel hastalıklara dönüşmesinin sık görüldüğü söyleyen Acıbadem Kayseri Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Doktor Behiye Büyükgöncü, “Psikodermatoloji, psikiyatri ve dermatoloji bölümleri arasında ilişki ve etkilerine dayalı ortak bir çalışma alanıdır. Deri, anne karnından itibaren insan kişiliğinin gelişiminde ve insanlar arası ilişkide en önemli iletişim ve etkileşim aracıdır. Rahatlıkla görülebilen ve dokunulabilen bir organ olarak psikiyatride özel bir yeri vardır. Psikiyatrik hastalıkların kaynağı olan beyin ile deri arasında anne karnındaki gelişim süreçlerine dayalı güçlü bir bağ bulunmaktadır. Bu nedenledir ki; cilt hastalıkları ve psikiyatrik bozukluklar sıklıkla birbirleriyle yakından ilişkilidir. Cilt lezyonu ile hastaneye başvuran hastalara psikiyatri görüşünün istenmesi hastaların birçoğunu oldukça şaşırtmaktadır. Ancak ruhsal sıkıntıların bedensel belirtilere dönüşmesi ve bedensel hastalıklar olarak ifade edilmesi oldukça sık görülen bir durumdur. Özellikle duygularını ve tepkilerini sözel olarak ifade etmekte güçlük çeken bireylerde psikolojik gerilim gözle görülür, deri lezyonları olarak karşımıza çıkabilmektedir. Stres, anksiyete, depresyon ve obsesyonlar gibi birçok ruhsal bozukluk cilt hastalıklarının başlaması veya var olan belirtilerin şiddetlenmesine neden olabilir” dedi.

“Ciltteki şekil bozukluğu sosyal ilişki sorularına yol açabilir”

Büyükgöncü, ciltteki şekil bozukluklarının da sosyal ilişkileri etkileyerek psikolojik sorunlara yol açtığını söyleyerek, “Bunun yanında; cilt hastalıklarında ortaya çıkan şekil bozukluğu hastaların sosyal ilişkisini etkileyerek psikolojik sorunlara yol açabilmektedir. Lezyonlar nedeniyle çevreden gelen negatif yorumlarla kaygıları artan hastalarda sosyal izolasyon görülebilmekte ve cilt hastalığı insanların yaşam biçimini değiştirebilmektedir. Bu da var olan cilt hastalıklarını şiddetlendirmekte ve kısır döngü oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Tedavide dermotoloji ve psikiyatri birlikte çalışmalı”

Hastalıkların tedavisinde dermatoloji ve psikiyatrinin birlikte çalışmasının başarı açısından önemli olduğunu söyleyen Behiye Büyükgöncü, “Ruhsal sıkıntılarla birlikteliği en sık görülen cilt hastalıklarını Atopik dermotit (Egzema), Ürtiker (Kurdeşen), Alopesi Areata (Saç Kıran) olarak sayabiliriz. Sedef hastalığı yine psikiyatri polikliniğinde en sıkça gördüğümüz hastalıklardandır. Saç kopartma, tırnak koparma, tırnak yeme, saç yeme ve deri yolma gibi durumlarda benzer mekanizmalarla stresten kaçış yolları olarak karşımıza çıkabilmektedir. Tüm bu konular dikkate alındığında bu hastalıkların tedavisinde dermatoloji ve psikiyatrinin birlikte çalışması tedavi başarısı açısından oldukça önemlidir” dedi.