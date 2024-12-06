Cilt Hastalıkları (Deri ve Zührevi Hastalıklar) Uzmanı Dr. Ömer Faruk Solak, SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.

Uzm. Dr. Ömer Faruk Solak, 1993 yılında Gaziantep’te doğdu. 2018 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2018-2023 yılları arasında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamladı.

Uzm. Dr. Solak, 2018-2023 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi, 2023-2024 yıllarında Gaziantep Şehir Hastanesi Dermatoloji Klinik Birim Sorumlusu olarak çalıştı. 2024 yılında Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi’nde uzman doktor olarak görev yaptı.