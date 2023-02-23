Zonguldak’ta faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri ile Vali Mustafa Tutulmaz bir araya geldi. Deprem bölgesine sunulan hizmetlere yönelik bilgilendirme toplantısında Vali Tutulmaz, yardımların hız kesmeden devam etmesinin önemini STK temsilcilerine vurguladı.

Zonguldak’ta faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri ile Vali Mustafa Tutulmaz bir araya geldi. Deprem bölgesine sunulan hizmetlere yönelik bilgilendirme toplantısında Vali Tutulmaz, yardımların hız kesmeden devam etmesinin önemini STK temsilcilerine vurguladı.

Toplantıda deprem bölgesine yapılan yardımlar ve kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgilendirme İl müdürleri tarafından aktarıldı. Çaycuma Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Savaş Çiloğlu, STK temsilcisi olarak Zonguldak’tan deprem bölgesine giden yardım ve kurtarma köprüsünden gurur duyduğunu ifade ederek sözlerine şöyle devam etti:

“Özellikle madencilerimizin özverili çalışmaları da ülkemiz için çok önemliydi. Maden işçilerimizin kahramanlıkları asla unutulmayacak olup bizlerde maden işçilerimizin yazdığı destan sonrası kurtulan canları ve acıyan yaraları saracağız. Dernek olarak öncelikle üyelerimize ve Zonguldak halkına çağrımız ülkemizin ve vatandaşlarımızın zor günlerinde yanında olalım. Yaraları hep birlikte saralım. Desteğin azı ya da çoğu olmadığı gibi bizi biz yapan değerleri unutmayalım. Birlik ve beraberlik ile var olan milletiz. Televizyonlarda gördüklerimiz, büyük resmin belki onda biridir. Yıkılmış şehirler, viraneye dönmüş köyler, altı üstüne gelmiş kasabalar, tarumar olmuş haneler, parçalanmış aileler ve anasız babasız kalmış çocuklar. İşte bu tarifsiz acıları, parçalanmış hayatları, üşüyen çocukları, aç kalan aileleri birlik ve beraberlik ile saracak, ısıtacak ve doyuracağız. Dernek üyelerimize ve Zonguldak halkına çağrımız Valimiz Mustafa Tutulmaz ve Zonguldak Valiliği öncülüğünde başlatılan ve sivil toplum kuruluşlarımızın destek verdiği yardımlaşma kampanyasına destek vermeleridir. Böylesine acı ve elem dolu bir dönemde sıcak bir tas çorbadan, sıcacık bir odadan, bir çocuğun tebessümünden, bir annenin şefkatinden ve alınan hayır dualarından daha güzel ne olabilir ki dünyada. Sevgili üyelerimiz ve değerli Zonguldaklılar, aşağıdaki Zonguldak Valiliği tarafından paylaşılan İBAN adresine para ile yardım yapabileceğiniz gibi yine istediğiniz bir marketten depremzede ailelere ulaştırılmak üzere listelerde yer alan erzakları alıp Zonguldak Valiliğine bildirebilir ve marketten sizin adınıza aldırabilirsiniz. Bugünleri dayanışma ile aşacağız."