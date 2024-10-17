Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin çevresini saran 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağı, mevsiminin ikinci kar yağışıyla yeniden beyaza büründü.

İlçede son iki aydır başlayan soğuk hava ve ardından gelen yağışlar, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı ile birlikte Cilo Dağı’nın yüksek kesimleri ikinci kez beyaza bürünürken, dağın bulutlarla birleşmesi ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İlçede hava sıcaklığında hissedilir derecede düşüş yaşanırken, yağışların hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor.