Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin çevresini saran Cilo Dağları, mevsiminin ilk karının yağmasıyla beyaza büründü.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin çevresini saran Cilo Dağları, mevsiminin ilk karının yağmasıyla beyaza büründü.

İlçede son günlerde başlayan soğuk hava ve ardından gelen yağışlar, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı ile birlikte Cilo Dağlarının yüksek kesimleri beyaza bürünürken, dağın bulutlarla birleşmesi kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Mevsim itibariyle ilçe genelinde hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğünü ifade eden Yavuz Çal isimli vatandaş, "Kaç haftadır zaten havaların soğumaya başlamıştı. Şehirde kar yağmamış olsa da gördüğümüz üzere dağlara düşen kar doyumsuz manzaralar çıkartmış. Dağlarımız şu an beyaz gelinliğini giymiş ve güzel manzaralar ortaya çıkartmış. Sanırım bir iki hafta içerisinde kar yağacak. Yani artık kış tamamen başladı diyebiliriz’’ dedi.