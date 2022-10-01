DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Çilimli ilçesinde faaliyetlerine devam eden Gençlik Merkezi, ilçede ki öğrencilere yönelik yapılması planlanan faaliyetler ile ilgili okul ziyaretlerine devam ediyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Çilimli ilçesinde faaliyetlerine devam eden Gençlik Merkezi, ilçede ki öğrencilere yönelik yapılması planlanan faaliyetler ile ilgili okul ziyaretlerine devam ediyor.

Çilimli’de geçtiğimiz yıl hizmete açılan Gençlik Merkezi bu dönem faaliyetlerini hızlandırmaya başladı. İlçede ki öğrencilere yönelik yapılacak faaliyetlerin belirlenmesi için okul ziyaretlerine başlayan merkez liderleri, son olarak İbrahim Hoşver Ortaokulunu ziyaret etti. Okul yönetimi ile koordine ve işbirliği içerisinde ilçede yapılacak projeler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.