DÜZCE (İHA) – Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ekipleri ilçelerde uygulamalı yangın eğitimlerine başladı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ekipleri ilçelerde uygulamalı yangın eğitimlerine başladı.

Düzce il genelinde güvenli okul çalışmalarını sürdüren Milli Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik birimi ekipleri uygulamalı eğitimlerine başladı. Bu çerçevede görevliler Çilimli’de temizlik personellerine temel İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinin yanı sıra uygulamalı olarak yangın eğitimleri de vermeye başladı. Ekipler ilçe genelinde ki tüm okullarda bulunan temizlik personellerine yangın anında yapılması gerekenler ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.