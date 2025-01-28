DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Çilimli ilçesinde yapılması planlanan gençlik merkezi projesi için önemli bir protokol imzalandı.

Spor Toto Teşkilat Başkanı Dr. Mehmet Ata Öztürk ile Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız arasında imzalanan protokol, ilçede gençlerin sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunabilecekleri modern bir merkez kurulmasına imkan tanıyacak.

Gençlik merkezi, bölgedeki gençlerin gelişimine katkı sağlayacak, çeşitli spor, kültür ve sanat aktiviteleri sunarak onlara fırsatlar oluşturacak bir alan olması hedefleniyor. Proje, ilçedeki gençlerin daha sağlıklı, verimli ve sosyal bir ortamda vakit geçirebilmeleri adına büyük bir önem taşıyor.

Protokolün imzalanmasının ardından, gençlik merkezinin inşa sürecinin hızla başlayacağı ve bu merkezle Çilimli’nin gençlerine önemli imkanlar sunulacağı belirtildi.

Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız, hayırlı olmasını diledi.