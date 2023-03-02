DÜZCE(İHA) – Çilimli ilçesinde çevre kirliliğini önleme ve geri dönüşüm atıklarını ekonomiye yeniden kazandırma çalışmaları dahilinde Çilimli Belediyesi 3 noktaya geri dönüşüm kumbaraları yerleştirdi.

DÜZCE(İHA) – Çilimli ilçesinde çevre kirliliğini önleme ve geri dönüşüm atıklarını ekonomiye yeniden kazandırma çalışmaları dahilinde Çilimli Belediyesi 3 noktaya geri dönüşüm kumbaraları yerleştirdi.

Çilimli Belediyesi, Sıfır Atık Projesiyle geri kazanılabilir atıkların kaynağında ayrıştırılması için ilçe merkezine geri dönüşüm kumbaraları kurmaya başladı. Ambalaj atıklarının geri dönüşüme kazandırılması için "Sıfır Atık" yönetmeliğine göre ilçede cam, kağıt, plastik, metal gibi atıkların atılması için geri dönüşüm kumbaralarını yerleştirdi.