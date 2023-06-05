DÜZCE(İHA) – Çilimli Belediyesi, “Çanakkale’yi Görmeyen Genç Kalmasın” sloganıyla düzenlediği Çanakkale gezisi seferlerini sürdürüyor.

Çilimli Belediyesinin, Çanakkale’ye düzenledikleri geziler çerçevesinde Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz tarafından gençler, belediye önünden hareket eden otobüslerle Çanakkale’ye uğurlandı.

Çanakkale’ye ulaşan gençler rehberler eşliğinde Çanakkale savaşları ve kazanılan zafer hakkında bilgilendirileceğini aktaran Başkan Muhsin Yavuz, “Çok güzel bir yere gidiyorsunuz. Gidip geldiğinizde çok memnun olacağınızı düşünüyorum. Orada sizden küçük ve sizin yaşınızdaki genç arkadaşlar bu vatana savunmak için şehit oldu. Oraya gittiğinizde onlara bol bol dua edin. Rehberinizi iyi dinleyin ki orayı daha iyi anlayacaksınız. Anlatılmadan gezdiğinizde anlayamazsınız” tavsiyelerinde bulundu.

Yavuz, gençleri başka etkinlikle de buluşturacağını söyledi.