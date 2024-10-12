DÜZCE (İHA) – Düzce’nin 5. Organize Sanayi Bölgesinden (OSB)birisi olan Çilimli OSB’de İl Özel İdaresi ekiplerince alt yapı çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Düzce’de ekonomiye can veren fabrikaların kurulduğu Çilimli Organize Sanayi bölgesinde alt yapı çalışmaları İl Özel İdaresi ekiplerince devam ediyor. Bu çerçevede Genel Sekreter Nuri Çelik, bölge de devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Bölgede devam eden alt yapı çalışmaları ile ilgili yetkililerden bilgiler alan Çelik, çalışmaların hava şartlarının elverdiği süreç içerisinde hızlandırılarak tamamlanmasını yetkililere aktardı.