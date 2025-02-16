Çılgın Sayısal Loto’da ‘Milyonerler Festivali’ 5 talihliye ekstra 10 milyon TL kazandırdı!İSTANBUL (İGFA) - ‘Milyonerler Festivali’nin 15 Şubat Cumartesi günü gerçekleşen beşinci çekilişinde, 5 bilen 5 talihli toplam ekstra 10 milyon TL kazandı!

İstanbul Kadıköy, İstanbul Bayrampaşa, İzmir Torbalı, Kırşehir Merkez’den ve Milli Piyango Online’dan oynayarak 5 bilen talihliler kişi başı 2 milyon 677 bin 446 TL ikramiye kazandı.

26 Şubat'a kadar sürecek Milyonerler Festivali kapsamında oyunseverlere toplamda garanti 100 milyon TL ekstra ikramiye kazandırılması hedeflenirken, rekor büyük ikramiye tutarı 599 milyon TL’yi aştı.