Milyonerler Festivali'nde son günlere yaklaşılırken, Çılgın Sayısal Loto’da iki talihli daha ekstra 10 milyon TL kazandı.İSTANBUL (İGFA) - Çılgın Sayısal Loto’da oyunseverlerin şansına şans katan ve garanti kazandıran ‘Milyonerler Festivali’nin 26 Ekim Cumartesi günü gerçekleşen çekilişinde, 5 bilen 2 talihli toplam ekstra 10 milyon TL kazandı.

Mersin Mut’tan ve Gaziantep Şahinbey’den oynayarak 5 bilen talihliler kişi başı 6 milyon 317 bin 939 TL ikramiye kazandı.

30 Ekim'e kadar sürecek Milyonerler Festivali, oyunseverlere toplamda garanti 120 milyon TL ekstra ikramiye kazandırmayı hedefliyor.