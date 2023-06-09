Üreticinin her daim yanında olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, çilek üreticisinin kullanımı için Salihli’de Gökeyüp Mahallesi’nde ve Kula’da üreticiye malç naylonu desteğinde bulundu. Dağıtım törenine katılan Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, üreticilerin ürünlerinin ve gelirlerinin artmasını, ekonominin canlanması amacıyla her daim yanlarında olduklarını vurguladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, çilek üreticisinin üretim maliyetini düşürmek amacıyla, kentte yoğun olarak çilek üretimi yapılan Köprübaşı, Kula ve Salihli ilçelerinde üreticiye yüzde 75 hibe ile malç naylonu desteğinde bulunuyor. Salihli’de de Gökeyüp Mahallesi’nde düzenlenen törenle üreticiye malç naylonları teslim edildi. Teslim törenine, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Salihli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Gün ve üreticiler katıldı. Üreticilere, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, "Pandemi dönemi planladığımız çalışmalara hızlı girememiştik. Bu dönemi başkanımız tarım için öncelikli sektör ilan etmişti. Son yıllarda sürekli çiftçimizin yanında olmak için projeler yapıyoruz. Burada da daha önce agril örtü desteği vermiştik. Şimdi malç naylonu desteğimizi gerçekleştiriyoruz. Salihli Gökeyüp Mahallesi, Köprübaşı ve Kula ilçelerimizde yoğun çilek üretilen bölgelerde bu desteğimizi yüzde 75 hibe ile veriyoruz" dedi.

Üreticiye yönelik destekleri anlattı

Üreticiye yönelik yapılan ve planlanan çalışmaları anlatan Usta, "Yıla gübre desteğiyle başlatmıştık. Bin ton gübreyi çiftçilerimize teslim ettik. Salihli’de geçtiğimiz günlerde üreticimize damızlık koç desteğinde bulunduk. İş makinelerimiz Bozdağlar bölgelerindeki mahallelerde hayvan içme suyu göletlerini yapıyor. Sondaj sulama kooperatiflerine boru desteği, sulama deposu yapımlarımız devam ediyor. Meyve ve sebze üreticilerimiz için sepet ve kasa başvurularımızı alıyoruz. Zeytin üreticilerimiz için hasat sergisini, kuru üzümcüler için de üzüm kurutma sergisi başvurularımız başlayacak. Daha sonra, hayvancılıkla uğraşan üreticilerimiz yem bitkisi tohumu taleplerini toplamaya başlayacağız. Akabinde arpa ve buğday tohumu çalışmamız devam edecek. Meyve fidanı ile ilgili desteğimiz de olacak. Tarım önemli, siz önemli işler yapıyorsunuz” dedi.

Konuşmaların ardından üreticilere malç naylonları teslim edilirken, ürünlerinin bereketli olması temennisinde bulunuldu. Salihli’de düzenlenen törenin ardından Kula’da da üreticinin kullanımı için malç naylonu desteğinde bulunuldu.