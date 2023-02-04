Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan Durmuş Ali Yılmaz’a ait 2.5 dönüm çilek serasına naylonu kesilmek suretiyle zarar verildi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan Durmuş Ali Yılmaz’a ait 2.5 dönüm çilek serasına naylonu kesilmek suretiyle zarar verildi.

Perşembe günü çilek topladığını belirten Durmuş Ali Yılmaz, serasında 40-50 bin lira dolayında zarar olduğunu belirterek “bunu yapan insan olamaz” dedi.

Aksaz Mahallesi Arap Su Yolu üzerinde bulunan Durmuş Ali Yılmaz isimli vatandaşa ait 2.5 dönümü kapalı 3 dönümlük çilek bahçesine, kapalı alanın naylonları kesilerek zarar verildi.

Sabah geldiğinde sera naylonunun kesici bir alet ile yırtıldığını gören Durmuş Ali Yılmaz, jandarma ve Tarım ilçe Müdürlüğü yetkililerini arayarak bilgi verdi. Olay yerine gelen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakoluna bağlı ekipler, sera çevresinde bulunan ev ve işyerlerinde olayın meydana geldiği yeri görecek güvenlik kamerası araştırması yaptı.

Olanlara anlam veremediğini belirten Durmuş Ali Yılmaz, “Perşembe günü çilek topladım ve ilaç attım. Bugün sabah geldiğimde 3 dönümlük bahçede 2.5 dönümlük kapalı alanın naylonlarının kesilmesi suretiyle zarar verildiğini gördüm. Bir insan naylondan ne ister ki. Bunu yapan insan olamaz. Eğer bir derdin varsa gel benimle hallet. Bunu yapanların bulunmasını ve hak ettiği cezayı almasını istiyorum. Zararım 40-50 bin lira civarında” dedi.