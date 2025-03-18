Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne Çilek Mahallesi’nde bir evin adeta çöplüğe döndüğü ihbarı yapıldı. Ev sahibinin oğlunun başvurusu üzerine harekete geçen belediye ekipleri, yaşlı ve hasta Babanın kendisine ait iki katlı yapıyı adeta çöp ev haline getirdiğini tespit etti. Zabıta Müdürlüğünün tespiti sonrası harekete geçen Çevre Koruma Müdürlüğü Ekipleri, binadan 5 kamyon dolusu çöp ve atık malzeme çıkardı.

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne gelen ihbar sonrası, Çilek Mahallesi’nde bulunan evde yapılan inceleme, ekipleri bile şaşırttı. Binanın her köşesini kaplayan tonlarca çöp, özellikle kötü koku ve sağlık riski sebebiyle mahalle sakinlerini tedirginliklerini haklı çıkaracak düzeyde idi.

Zabıta ve temizlik ekipleri tarafından yapılan temizlik operasyonu gün boyunca sürdü. Çuvallara doldurulan çöp yığınları, kamyonlara yüklenerek atık bertaraf tesisine taşındı. Toplam 5 kamyon dolusu atık çıkan evde, kötü koku ve görüntü kirliliği sona erdi.