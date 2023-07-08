Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde çilek tarlasında çalışan 21 kadın işçiye “En iyi narkotik polisi anne” projesi anlatıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacıyla yürütülen eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Sultanhisar ilçesi Salavatlı Mahallesi’nde bulunan çilek işletmelerini gezen jandarma ekipleri, 21 kadın çalışana “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi çerçevesinde eğitim verdi. Ayrıca katılan vatandaşlara KADES uygulaması ve 6284 sayılı kanun hakkında bilgilendirmeler yapılırken, KADES ve UYUMA isimli programların yüklenmesi sağlandı.