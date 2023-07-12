Kahramanmaraş’ta depremden sonra tekrar ayağa kalkmak için iş yerine geçen bir turşucu çilek ve muz dahil 70 çeşit meyve ve sebzenin turşusunu kurdu.

Onikişubat ilçesindeki kapalı çarşı içerisinde Mert Yatalakoğlu, dede mesleği olan turşuculuğu devam ettirmeye çalışıyor. Depremden hemen önce açtığı iş yerini afetle birlikte bir süre kapatmak zorunda kalan Yatalakoğlu, tekrar çalışmaya başladı. Meyve ve sebzenin her türlüsünün turşusunu üreten Yatalakoğlu, çilek ve muz dahil 70 çeşit ürünle tekrar hizmete başladı.

Yatalakoğlu, "Depremden üç hafta önce açmıştık iş yerimizi. Kahramanmaraş’ta ilk ve tek atölye turşucusu olarak hizmet veriyoruz. Bizler de deprem sonrası belli başlı sıkıntılar yaşadık. Sonrasında ise yeni ürünler ürettik. Yeni patentler aldık. Bunların başlıcalası çilek turşusu olmak üzere güzel bir fermantasyon ürünü yaptık. Bizler daha çok hastalık önleyici, şifa dağıtan bir dükkanız" dedi.

Bu ürünlerden herkesin yararlanmasını istediklerini belirten Yatalakoğlu, "Buraya gelip, günlük depo vitaminlerini alıyorlar. Burada erik özellikle can erik, çağlanın badem olanı var. Sert olmak üzere siyah erikleri de kullanıyoruz. Çilek, karpuz, erik ,bamya, elma, armut, koçan mısır, pancar sapı, kırmızı pancar ve salamura çeşitleri var. Aklınıza gelebilecek meyve ve sebzenin turşusunu üretip, bunları sofranıza kadar getiriyoruz. Kurduğumuz stantlarda çilek turşusuna rağbet fazlaydı. Biz de tüm Türkiye duysun ve bundan yararlansın istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yatalakoğlu, "Eskiyi sevdik ve eski dizilerden de anlayabiliriz ki, Kazım efendi ve Saadet hanımın kavgaları da bütün kavgalar gibi eskide kalsın istedik. Turşu suyunun iyisi limonla mı olur, sirkeyle mi olur. Buna siz karar verin istedik" diye konuştu.