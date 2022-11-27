Karahan Pul-Civata yeni iş yeri ile Çıldır halkının hizmetine açıldı.

Karahan Pul-Civata yeni iş yeri ile Çıldır halkının hizmetine açıldı.

İstanbul’da hizmet veren Karahan Pul-Civata Çıldır merkezde açmış olduğu yeni şubesi ile Çıldır halkına hizmet vermeye başladı.

Karahan Pul-Civata sahibi Çıldır Aşıkşenlik beldesi halkından işadamı Halit Karahan açmış olduğu yeni şubeleri ile Çıldır halkına hizmet vermeye başladıklarını söyledi. Karahan yeni iş yeri hakkında yapmış olduğu açıklamada “uzun yıllar önce memleketimizden uzakta kurmuş olduğumuz ve hala İstanbul’da hizmet vermekte olan iş yerimizin yeni bir şubesini ilçemizde açarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Yeni işyerimizde bölgemizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak halkımıza hitap eden ürünlerin satışını yapacağız. Karahan Pul-Civata ürünlerimizin yanı sıra bölgemizin en önemli ihtiyaçları olan yem, kömür, şeker, un, tuz, kereste ve inşaat malzemeleri ile ileryen süreçte tarım aletleri satışıyla bölge halkımıza hizmet vereceğiz. Doğduğumuz topraklara bir nevi vefa borcumuz olan yeni iş yerimizi ilçeme kazandırdığım için çok mutluyum. Yeni iş yermizin ilçemize ve ilçe halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.