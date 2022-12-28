Çıldır Kaymakamlığı’nın destekleriyle Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğünce 5 Ocak 2023 tarihinde Çıldır Çok Programlı Anadolu Lisesi çok amaçlı salonunda Çıldır halkının ve kamu çalışanlarının katılımlarıyla karma satranç turnuvası yapılacak.

Çıldır Kaymakamlığı’nın destekleriyle Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğünce 5 Ocak 2023 tarihinde Çıldır Çok Programlı Anadolu Lisesi çok amaçlı salonunda Çıldır halkının ve kamu çalışanlarının katılımlarıyla karma satranç turnuvası yapılacak.

Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Adnan Korkut yaptığı açıklamada, “Satranç sporu tamamen akla, dikkat ve sabra dayalı bir spordur. Bu spor dalının ilçemizde daha fazla yaygınlaşması için gerekli gayret ve çabayı gösteriyoruz. Tüm halkımızı ve kamu çalışanlarımızı turnuvaya davet ediyoruz” ifadesinde bulundu.