24 Kasım Öğretmenler günü münasabetiyle Çıldır’da program düzenlendi.

24 Kasım Öğretmenler günü münasabetiyle Çıldır’da program düzenlendi.

İlk olarak 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Çıldır Kaymakamlığı önünde bulunan Atatürk büstüne çelenk koyma töreni gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen çelenk koyma törenine Çıldır İlçe Milli Eğitim müdürü Gürbüz Yıldız ve öğretmenler katıldı. Bir dakikalık saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşının ardından çelenk koyma töreni sona erdi.

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programına Çıldır Kültür Merkezi Konferans Salonunda devam edildi. Kutlama Programına Çıldır Kaymakamı M. Enes İpek izinde olduğu için katılamazken, Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, Çıldır İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma ile başladı. Emekli öğretmenler adına konuşmanın yapılması, şehit öğretmenlerin videosu ve adaylığı kalkan öğretmenlerin yemin töreni ile programa devam edildi. Programda daha sonra "Dünyanın bütün çiçekleri" isimli şiirin okunması, Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu YBO öğrencilerinin hazırladığı müzikli gösteri, "öğretmenim" videosu ve öğretmenler korosunun yapmış olduğu gösteriler sahnelendi.

24 Kasım Öğretmenler günü kutlama programı dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından Halk Ozanların dinletisi ile sona erdi.