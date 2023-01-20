Çıldır’da eğitim gören okullardaki tüm öğrencilere yarıyıl karne hediyesi olarak kitap hediye edildi.

Çıldır’da eğitim gören okullardaki tüm öğrencilere yarıyıl karne hediyesi olarak kitap hediye edildi.

Çıldır ilçesinde "Karneler Sizden Kitaplar Bizden" kampanyasıyla öğrenciler, kitap okumaya teşvik ediliyor.

Çıldır’da eğitim veren Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lisedeki tüm öğrencilere karne hediyesi olarak Çıldır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ardahan Eğitim Vakfı ile iş birliği içiresinde yarıyıl karne hediyesi olarak kitap dağıtımı gerçekleştirdi. Çıldır İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız yapmış olduğu açıklamada “ öğrenciler için en kıymetli hediye elbette kitaptır. Onları okumaya teşvik etmek ve boş vakitlerini iyi değerlendirmek maksadı ile yarıyıl hediyesi olarak ilçemizde öğrenim gören bütün öğrencilerimize karne hediyesi olarak kitap dağıttık. Bizlere bu konuda yardımcı olan Ardahan Eğitim Vakfı başkanı Sayın İlter Avşar’a ve Yönetim kurulu üyesi Sayın Metin Akdemir’e desteklerinden dolayı teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.