Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Dönem Sonu Faaliyet Haftası” planlamaları çerçevesinde, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk dönemi biterken öğrencilerin keyifli ve öğretici bir hafta ile okula veda etmesi amacıyla Çıldır İlçesinde ki okullarda çeşitli etkinlikler yapıldı. Tüm okulları bizzat ziyaret ederek öğretmenlerle ve öğrencilerle bir araya gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız, Bakanlığın ’’Dönem Sonu Faaliyet Haftası” kapsamında okullarda yapılan etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Yıldız yapmış olduğu bilgilendirmede, ’’Çıldır Anadolu İmam Hatip Lisesinde; “İyiliği Paylaş” Saati, Dilimizin Zenginlikleri; “Kelime Oyunları” etkinlikleri, Çıldır Anaokulunda Enerji tasarrufu haftası kapsamında 3 gün boyunca Kelebekler sınıfında yapılan etkinliklerle enerji tasarrufu konusunun icsellestirilerek öğrenilmesi, İlk gün Dünyanın Ateşi Var kitabı Dilimizin Zenginlikleri projesine uygun olarak okunmuş, Dünyamı Seviyorum sanat etkinliği yapılmış ve aileler için sıfır atık bilgilendirme broşürü gönderilmiştir. İkinci gün yuvarlama tekniği kullanılarak geri dönüşüm işareti yesil kagitlarla kaplanmış ve enerji tasarrufu oyunu hep birlikte tasarlanarak ve eğlenerek oynandı. Son gün ise çöp ayrıştırması konusuna değinilerek geri dönüşümün önemi üzerinde durulmuş ve çöpler kategorize edildi.

Aşıkşenlik İlkokulu öğrencileri Dönem sonu etkinlikleri kapsamında şehir bulmaca etkinliği, kütüphanelerinde kitap okuma saati, animasyon film izleme saati ve "Bir Fikrim Var" saatinde çeşitli konular hakkında tartışma ve bilgi alışverişinde bulundular.

Gölbelen İlkokulu öğrencileri dönem sonu faaliyetleri kapsamında ‘’Bir Fikrim Var Saati’’ konulu sosyal sorumluluk saatine yönelik Küresel Isınma sunumları, ‘’Belgesel ve Animasyon Gösterimi’’ konulu İlkokul düzeyine uygun belgeseller, Animasyon gösterimine yönelik ‘’Bir Ulusun Kurtarıcısı Atatürk’’ animasyonu izlendi. ‘’İyiliği Paylaş Saati’’ konusuyla ilgili günlük yaşamda yaptıkları iyilikler üzerinde konuşmalar yapıldı.

‘’Dilimizin Zenginlikleri’’ Kelime oyunları oynandı. Yapılan etkinlikler sonucu ortaya çıkan etkinliklerden sergi yapıldı ve öğrencilerimizin dönem boyunca çeşitli dersler, projeler ve kulüp faaliyetleri sonucu ortaya koyduğu ürünlerin sergisi gerçekleştirildi’’ dedi.