Çıldır Kurtkale bölgesinde meyvecilik yapılan alanlarda ağaçlara feromon tuzaklar asıldı.

Çıldır İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından meyvecilik yapılan Çıldır Kurtkale bölgesinde meyve ağaçlarına feromon tuzak asımı yapıldı.

Konu hakkında Çıldır İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde yapılan açıklamada “ İlçemizde potansiyel meyvecilik yapılan alanlarda elma iç kurdu (cydia pomonella)ve akdeniz meyve sineği(ceratitis capitata) zararlılarıyla biyoteknik yöntemlerle mücadele ve gözlem amacıyla teknik personelimiz tarafından bahçelerde feromon tuzak asımı çalışması yapılmıştır” denildi.

17.07.2023