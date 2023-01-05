Çıldır Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine karlara yazılmış gerçek destan olan “120” filmi izlettirildi.

Çıldır Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine karlara yazılmış gerçek destan olan “120” filmi izlettirildi.

“120” filmi Birinci Dünya Savaşında Ruslarla yapılan mücadeleye sahne olan Sarıkamış Cephesindeki askerlere Van’dan cephane taşımak için yola çıkan 120 öğrencinin hikâyesini anlatıyor. 120 öğrencinin hikâyesinin anlatıldığı filmi Çıldır Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri büyük dikkat ve keyifle izlediler. İzledikleri sahnelerden oldukça etkilenen öğrencilerin, yaşamış oldukları duygular yüzlerine yansıdı.

Filmin Konusu

Birinci Dünya Savaşı esnasında sınır birliklerinde cephane tükenir. Osmanlı ordusu cephanesiz kalır ve Van’da dehşet top sesleri duyulmaktadır. Kışın en sert zamanıdır. Ordu, Van’ın insanlarından yardım ister. Ancak Türk-Rus harbi nedeni ile bölgenin tüm erkekleri imparatorluğun dört bir köşesinde savaşmaktadırlar. O nedenle de bu yardım çağrısına cevap veremezler.

Van’ın çocukları bir şeyler yapmak isterler. Oğlunu savaşta kaybetmiş bir okul müdürü cephanenin Sarıkamış’a nakledilmesini önerince 12-17 yaş