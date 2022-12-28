Ardahan’ın Çıldır ilçesi Çıldır Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde ‘kariyer günü’ etkinlikleri düzenlendi.

Ardahan’ın Çıldır ilçesi Çıldır Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde ‘kariyer günü’ etkinlikleri düzenlendi.

Çıldır ÇPL konferansı salonunda düzenlenen etkinliğe katılan Kaymakam M. Enes İpek, öğrencilere güvendiğini söyleyerek eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Başarının sırrının çok çalışmaktan geçtiğini belirten Kaymakam İpek, “Hepiniz pırlanta gibi gençlersiniz. Çalıştığınızda başaramayacağınız şey, inandığınızda bitiremeyeceğiniz şey yok. Sizlere güveniyor ve değer veriyoruz. Geleceğiniz bereketli ve huzurlu olsun” dedi.

Kaymakam M. Enes İpek, öğrencilere kaymakamlık mesleği hakkında bilgilerini aktarmasının ardından öğrencilerin sorularını cevapladı. Sunumun ardından öğrencilerle beraber yemek yiyen Kaymakam İpek, öğrenci yurtlarında bir süre incelemelerde bulundu.

Kariyer günü etkinliğine Kaymakam M. Enes İpek’ e İlçe Milli Eğitim müdürü Gürbüz Yıldız, Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Avan ve okul yöneticileri eşlik etti.