Çıldır İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından kadın çitçiler günü münasebetiyle organizasyon düzenlendi.

Ülkemizde 1997’den beri Kadın Çiftçiler günü olarak kutlanan 15 Ekim’de bu yıl ilçede de, çeşitli köylerden gelen arıcılık, kanatlı hayvan yetiştiriciliği, büyük ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ile ziraat işleriyle uğraşan Kadın Çiftçilerle bir araya geldi.

Organizasyonda konuşan Çıldır Kaymakamı M. Enes İpek, "Tarladan mutfağa, üretimin her aşamasında emeklerinin değeri tartışılmaz olan Kadın Çiftçilerimizin günü kutlu olsun. Sizlerle böyle bir organizasyonda bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Hepinizin emeği, başımızın tacıdır" diyerek duygularını ifade etti.

İlçe Tarım müdürlüğünün gerçekleştirmiş olduğu organizasyona İlçe Tarım Müdürü Merve Yılmaz ve Yazı İşleri Müdürü Mete Coşkun’da katıldı.