11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısı ile ülke genelinde olduğu gibi Çıldır’da da ağaç dikimi gerçekleştirdi. Ağaçlandırma etkinliğinde ilçe merkezinde fidanlar toprakla buluştu.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısı ile ülke genelinde olduğu gibi Çıldır’da da ağaç dikimi gerçekleştirdi. Ağaçlandırma etkinliğinde ilçe merkezinde fidanlar toprakla buluştu.

Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından organize edilen ağaç dikimi, ilçe merkezinde bulunan Çay bahçesinde gerçekleştirildi. Fidan dikimi etkinliğine Çıldır Kaymakamı M.Enes İpek, Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, kurum amirleri, okul idarecileri, sağlık çalışanları ve öğrenciler katıldı.