Çıldır Dernekler Federasyonu ilçedeki eğitimin daha kaliteli hale getirilmesi için ilçede çalıştay düzenledi.

Çıldır Dernekler Federasyonu ilçedeki eğitimin daha kaliteli hale getirilmesi için ilçede çalıştay düzenledi.

Çıldır Dernekler Federasyonu Başkanı Kemal Şimşir ve Yönetim kurulu üyeleri ilçede eğitimin daha verimli hale getirilmesi için Çıldır Kültür Merkezinde çalışltay düzenledi. Geniş çaplı planlanan çalıştaya ilçede görev yapan kurum amirleri, siyasiler, muhtarlar, iş insanları ve vatandaşlar katıldı.

Çalıştayın amacı ve hedefleri hakkında bilgilendirmeler ve konuşmalar yapıldı. Çalıştayın amacı hakkında yapılan konuşmalarda ilçede eğitim gören öğrencilere yönelik destekleyici eğitimlerin verileceğinden bahsedildi. Bu durum hakkında nelerin yapılacabileceği, nasıl bir yol izlenerek öğrencilerin başarılarının artırılacağının üzerinde duruldu. Özel dersanelerin Çıldır gibi küçük ilçelerde dersane açmasının maddi imkanlar nedeniyle pek mümkün olmadığından bahsedilerek, LGS ve YKS’ ye girecek öğrencilere imkanlar doğrultusunda Çıldır Kaymakamlığı, Çıldır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Çıldır Belediyesi, STK’lar ve Üniversitenin katkılarıyla eğitim verilmesi hedefleniyor.

Hayata geçirilmesi hedeflenen proje merkezi ile ilçede öğrenim gören öğrencilerin başarılarının artılması sağlanarak, öğrencilerin sınavlardaki başarı çıtaları yükseltilecek. Özellikle sekizinci ve onikinci sınıflara yönelik haftalık deneme sınavları yapılacak. Alacakları destekleyici eğitimlerle , okulda görmüş oldukları dersleri tekrar etmiş olacaklar. Bu proje merkezinde kütüphane ortamında öğrenciler, öğretmenleri ile bir arada olabilecekler. Eksik olduklar dersler hakkında, eğitimcilerden yardım alacak olan öğrenciler sınav stresini de yenmiş olacaklar.

Projenin amacı hakkında yapılan bilgilendirmenin ardından Çıldır Eğitim Çalıştayına katılan davetlilere teşekkür edildi.