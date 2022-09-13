2022-2023 eğitim öğretim yılı Çıldır Sezgin Yolcu Orta Okulu halı sahasında düzenlenen çeşitli etkinlik ve kutlamalar ile birlikte başladı.

2022-2023 eğitim öğretim yılı Çıldır Sezgin Yolcu Orta Okulu halı sahasında düzenlenen çeşitli etkinlik ve kutlamalar ile birlikte başladı.

Programa Çıldır Kaymakamı Muhammet Enes İpek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız, Okul Müdürleri, Öğretmenler, Öğrenciler ve Veliler katıldı. Renkli gösterilerin yer aldığı programda öğrenciler ve veliler eğitime öğretimin başlamasının heyecanını yaşadı.

Programın ardından öğrencileri ve sınıfları ziyaret eden kaymakam İpek " 2022-2023 eğitim öğretim yılının herkese sağlık, başarı ve mutluluk getirmesi temenni ediyorum. Yeni bir heyecanla, tüm okullarımız yeni eğitim-öğretim yılına hazır. Öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.