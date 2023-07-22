Çıldır’da aniden bastıran dolu yağışı ekili alanlara büyük zarar verdi.

Çıldır Kurtkale bölgesinde yağmurla birlikte yağan dolu yağışı her yeri beyaza bürürken, özellikle ekili alanlara ve meyve bahçelerine zarar verdi.

Dolu yağışının çok fazla olduğunu dile getiren vatandaşlar “ tarla çayır biçimi sezonu olması ve meyve bahçelerindeki meyvelerin olgunlaşma aşamasına gelmesi sebebiyle bugün bölgemize yağan dolu yağışı mahsülümüze büyük zarar vermiştir. Yetkililerimizden zarar tespit çalışması yaparak, zararımızın karşılanmasını talep ediyoruz “ dediler.

Ardahan Meclis Başkanı ve Çıldır CHP İl Genel Meclis üyesi Baha Yunusoğlu Kurtkale Bölgesinde yaşanan dolu felaketine dikkat çekerek yetkilileri uyardı. Yunusoğlu yapmış olduğu açıklamada “21 Temmuz saat 17.30 da Kurtkale köyümüze yağan dolu ekili alanlara ve meyve bahçelerine çok büyük hasar vermiştir. İL ve ilçe tarım müdürlüğümüz biran önce hasar tespit çalışması yapmalıdır” dedi.