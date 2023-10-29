Çıldır’da Cumhuriyetin 100. Yıldönümü münasebetiyle çeşitli kutlamalar yapıldı.

100. yıl kutlamaları çerçevesinde Çıldır Belediyesi tarafından tüm ilçe bayraklarla donatıldı. Kutlamalar çerçevesinde 28 Ekim cumartesi günü Çıldır Kaymakamlığı önünde bulunan Atatürk anıtına çelenk koyma töreni gerçekleştirildi. 100. Yıl kutlamaları Çıldır Kaymakamlığının organize ettiği “Fener Alayı Yürüyüşü” ile devam etti. Fener alayı yürüyüşü çerçevesinde bando takımları eşliğinde bayrak göndere çekildi. Yürüyüşe Çıldır Kaymakamı M. Enes İpek, Garnizon Komutanı Rıdvan Kök, Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, kurum amirleri siyasi parti temsilcileri, Çıldır halkı ve öğrenciler katıldı.

100. yıl kutlamalarına Çıldır Kültür merkezinde yapılan programla devam edildi. Çıldır Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan programda, “son balo oyunu, sinevizyon gösteri, "Yarın Cumhuriyeti İlan Edeceğiz" tiyatrosu, "Cumhuriyet albümü" oyunu ve "Cumhuriyeti biz böyle kazandık" oyunu öğrenciler tarafından büyük özen ve titizlikle sergilendi. Gösteriler izleyicilerden büyük beğeni ve alkış aldı.

Çay, çorba ikramı ve havai fişek gösterisi

100. Yıl etkinlikleri sonrasında vatandaşlar Kaymakamlık bahçesinde çay ve çorba servisinde buluştu. Havai fişek gösterileriyle şenlenen program, sohbet havasında geçen bir buluşmanın ardından son buldu.

Burada vatandaşlara hitap eden Çıldır Kaymakamı M. Enes İpek "Bu güzel akşamda Çıldırlı hemşerilerimle bir arada bulunmaktan büyük bir mutluluk ve keyif duydum. Cumhuriyetin 100. Yılını en coşkulu şekilde kutlamaya devam edeceğiz. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum" dedi.

29 Ekim’de Coşkulu Kutlama

100. Yıl Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 29 Ekim pazar günü Çıldır Kaymakamlığı önünde yapıldı. İlçede eğitim veren tüm okulların katılımıyla gerçekleştirilen kutlamalar büyük coşku altında gerçekleştirildi. Meydanı dolduran tüm Çıldır halkı Cumhuriyet bayramının 100. Yıl kutlamalarını heyecanla takip etti.

Program Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Çıldır Kaymakamı, Garnizon Komutanı ve Çıldır Belediye Başkanının halkı ve öğrencileri selamlaması ile başladı. Programın açılış konuşmasını Çıldır Kaymakamı M. Enes İpek yaptı. Programda Çıldır ilçesinde eğitim veren tüm okullar hazırlamış oldukları gösterileri sergilediler. Öğrencilerin 100. Yıl coşkusu sergiledikleri gösterilere kattıkları başarı ile vatandaşlara yansıdı. Tüm gösteriler katılımcılar tarafından büyük beğeni aldı. Kars Kafkas ekibinin sunmuş olduğu gösterisi ise meydanı dolduran kalabalığı coşturmaya yetti. Program sonunda Çıldır İlçe Spor Müdürlüğü tarafından ilçede gerçekleştirilen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

100 Yıl kutlama programı yapılan tören geçişinin ardından sona erdi.