12 Kasım Düzce Depremi’nin yıl dönümünde, hayatını kaybeden vatandaşlarımızı anmak ve farkındalık oluşturmak adına ilçe genelinde kurumlar ve öğrenciler tarafından deprem tatbikatı gerçekleştirildi. 12 Kasım saat 18:57’de ülke genelinde eş zamanlı “Çök,Kapan,Tutun” sloganı ile gerçekleştirilen deprem tatbikatı farkındalık oluşturdu.

Ülke genelinde 12 Kasım saat 18:57’de “Çök,Kapan,Tutun” sloganıyla yapılan deprem tatbikatı Çıldır’da da gerçekleştirildi.

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