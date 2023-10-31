Çıldır Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından her kesimin katılımıyla 10 Kasım Atatürk’ü anma halk koşusu düzenlenecek.

Çıldır Kaymakamlığının destekleriyle Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce Cumhuriyet Bayramının 100.Yılı nedeniyle 07 Kasım 2023 tarihinde saat 11:00 de Eşmepınar köyünden başlayıp Tarım Kredi Kooperatif önünde son bulacak ve her kesimin katılımlarıyla 10 Kasım Atatürk’ü Anma halk koşusu yapılacak.

Çıldır Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adnan Korkut yaptığı açıklamada; "Atatürk’ün bizlere armağan ettiği Cumhuriyetimizin 100 .Yılını en iyi şekilde kutlanması yönünde elimizden gelen gayret ve çabayı göstermeliyiz “ ifadesinde bulundu. Halk koşusunda dereceye girenlere 10 Kasım Atatürk’ü Anma programında, Çıldır Kaymakamlığı ve Çıldır Belediye Başkanlığı tarafından çeşitli hediyeler takdim edilecek.