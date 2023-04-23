23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 103. yıl dönümü Çıldır’da coşku ile kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çıldır’da kutlama programı düzenlendi. Aşıkşenlik İlkokulu tarafından düzenlenen kutlama programı Çıldır Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Ortaokulu kapalı halı sahasında yapıldı.

Kutlama programı Çıldır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Çıldır Kaymakamlığı önünde bulunan Atatürk büstüne konulan çelenkle başladı. Çelenk sunma töreninin ardından kutlama programına Çıldır Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Ortaokulu kapalı halı sahasında devam edildi.

Kutlama programı bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından Çıldır Kaymakam Vekili Haluk Koç, Çıldır Tabur Komutanı ve Çıldır Belediye Başkanı öğrencilerin bayramını kutlaması ile başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Çıldır İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız yaptı. Kutlama programı Aşıkşenlik İlkokulu öğrencilerinin hazırlamış oldukları gösteriler ve şiirlerin okunması ile devam etti. Öğrencilerin sunmuş olduğu gösteriler izleyiciler tarafından büyük alkış aldı. Kutlama programı Çıldır Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerin verilmesinin ardından program sona erdi.