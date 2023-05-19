19 Mayıs Atatürk´ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Çıldır’da düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün Çıldır Kaymakamlığı önünde bulunan Atatürk büstüne çelenk koyması ve bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programa Çıldır sentetik çim sahasında devam edildi.

Çıldır Sentetik çim sahada düzenlenen 19 Mayıs ve Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı programına Çıldır Kaymakamı M. Enes İpek, Garnizon Komutanı , Çıldır Belediye Başkan vekili, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Program saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Çıldır İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Adnan Korkut yaptı.

Konuşmanın ardından Çıldır Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri tarafında hazırlanan halk oyunları, jimnastik hareketler ve atletizm gösterileri sunularak, şiirler okundu.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle Çıldır İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından yapılan sportif faaliyetlerde dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.

Yapılan gösterilerin ardından 19 Mayıs Atatürk´ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı programı tören geçişiyle sona erdi.