Türkiye Cumhuriyeti Kucuru Devlet Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 84. yıl dönümünde Çıldır’da saygı, sevgi, özlem ve minnetle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Kucuru Devlet Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 84. yıl dönümünde Çıldır’da saygı, sevgi, özlem ve minnetle anıldı.

Çıldır Hükümet Konağı önünde başlayan anma programına Çıldır Kaymakamı, Belediye Başkanı, Garnizon Komutanı, kurum amirleri ve halk katıldı. Çelenk koyma töreninin ardından iki dakikalık saygı duruşu ve ardından istiklal marşı okundu.

Çıldır Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonun devam eden programda günün anlam ve önemini içeren konuşmanın yapılması ile birlikte Kur’an tilaveti okundu. Öğrenciler tarafından hazırlanan "Bir Ömrün Hikayesi" orotoryo, Gençliğin Ata ya cevabı, Bir millet uyanıyor gibi çeşitli gösteriler sergilenerek şiirler okunması ile birlikte program sona erdi.