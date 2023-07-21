Çıldır’da düzenlenen Yaz Kuran Kursları futbol turnuvası sona erdi.

Çıldır İlçe Müftülüğü ve Çıldır Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yaz Kuran kursları Camiler arası futbol turnuvası final maçında Aşıkşenlik Mahallesi Kuran kursu öğrencileri rakipleri Taşdeğirmen köyü Kuran kursu öğrencilerini mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Yaz Kuran Kursları organizasyona katılan ve emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten Çıldır Kaymakamı M. Enes İpek Turnuvanın Şampiyonu Aşıkşenlik Mahallesi Kuran kursu öğrencilerine Kupalarını ve Altın Madalyalarını takdim etti.

Kupa merasimine Çıldır Kaymakamı M. Enes İpek’in yanı sıra, Çıldır Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız, Çıldır İlçe Müftü V.Gökhan Kutluer, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Adnan Korkut, Cami İmamları ve öğrenciler katıldı.