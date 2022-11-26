Yapılan bu anlamlı etkinlik, Yüksekokul Müdürü Ömer Cenap Özdemir’in misafirlere teşekkürünün ardından, konu hakkındaki bilgilendirme broşürlerinin öğrencilere dağıtılmasıyla son buldu.

Yapılan etkinliğe Hekim Ozan Koray Yeni ve Röntgen Teknikeri Halil Sert Eşlik ettiler.

Akciğer kanseri farkındalık ayı bağlamında Akciğer kanseri nedir? Akciğer kanserinin türleri, belirtileri, risk faktörleri, tanı ve tedavileri hakkında, Hemşire Esra Demircan tarafından öğrencilere sunum yapıldı.

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