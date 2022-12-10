Çıldır MYO Kariyer Günleri çerçevesinde Çıldır Kaymakamı Sayın Muhammed Enes İpek ile; Kaymakamlık mesleğinin özellikleri, sorumlulukları ve gereklilikleri, kaymakamlık yetki ve görevleri, öğrencilik hayatı, kişisel kariyeri, yurt dışı deneyimleri ve mesleki hayatına dair kesitleri içeren, ayrıca öğrencilerimize çeşitli tavsiye ve önerilerin yer aldığı bir söyleşi düzenlendi.

Çıldır MYO Kariyer Günleri çerçevesinde Çıldır Kaymakamı Sayın Muhammed Enes İpek ile; Kaymakamlık mesleğinin özellikleri, sorumlulukları ve gereklilikleri, kaymakamlık yetki ve görevleri, öğrencilik hayatı, kişisel kariyeri, yurt dışı deneyimleri ve mesleki hayatına dair kesitleri içeren, ayrıca öğrencilerimize çeşitli tavsiye ve önerilerin yer aldığı bir söyleşi düzenlendi.

Etkinliğe; Çıldır Kaymakamı M. Enes İpek, Çıldır Meslek Yüsekokulu müdürü Ömer Cenap Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Serhat Arlı, İlçe Emniyet Müdürü Komiser Halit Karahan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü İsmail Baydar, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Merve Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Muharrem Othan ile Çıldır Meslek Yüksekokulu’nda görevli akademik-idari personel ve çok sayıda öğrenci katıldı.