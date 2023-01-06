Çıldır Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin uygulamalı ders etkinlikleri devam ediyor.

Çıldır Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin uygulamalı ders etkinlikleri devam ediyor.

“Göç, Kültür ve Sosyal Hizmet” dersi ile öğrenciler Ardahan Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teknik ziyarette bulundu.

Çıldır MYO Sosyal Hizmetler Programı “Göç, Kültür ve Sosyal Hizmet” dersi çerçevesinde 1. Sınıf öğrencileri Ardahan Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teknik ziyarette bulundu.

Ders yürütücüsü Öğr. Gör. Hamza Aydemir ve Sosyal Hizmetler Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Metin Bulu eşliğinde İl Göç İdaresi’ne düzenlenen teknik gezide, Ardahan İl Göç İdaresi Müdürü Buğra Totan ve kurum personelleriyle tanışan öğrenciler, kurumun fiziki yapısı ve göç konusundaki çalışmaları hakkında bilgiler aldılar.

Öğrenciler ziyaretten edindikleri bilgi ve deneyimi derslerde öğrendikleri bilgilerle karşılaştırma fırsatı elde etti ve teorik olan” Göç, Kültür ve Sosyal Hizmet” dersi uygulamalı olarak yapılmış oldu.