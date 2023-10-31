Çıldır İlçe Müftüsü Abdullah Doğan, Çıldır Meslek Yüksekokulu Müdürü Ömer Cenap Özdemir’i ziyaret etti.

Ziyarette, eğitim-öğretim faaliyetleri ve müftülük hizmetleriyle ilgili konularda bilgi paylaşımında bulunuldu.

Çıldır Meslek Yüksekokulu Ömer Cenap Özdemir’e makamında ziyarette bulunan İlçe Müftüsü Abdullah Doğan, Müdür Özdemir ile bir süre sohbet etti. Eğitim-öğretim faaliyetleri ve müftülük hizmetleriyle ilgili konularda bilgi paylaşımında bulunulan ziyarette Müftü Doğan, müftülük olarak okullara ve öğrencilere yönelik gerçekleştirilmesi hedeflenen konferans, seminer, sohbet ve yarışma programları gibi etkinlikler konusunda bilgi paylaşımında bulundu. Müftü Doğan ve ÇMYO Müdürü Ömer Cenap Özdemir ayrıca Müftülük ve Meslek Yüksekokulu ile işbirliği halinde organize edilecek etkinlikler konusunda da istişâre bulundular.

Çıldır Meslek Yüksekokulu Müdürü Ömer Cenap Özdemir, müftülük ile işbirliği halinde yapılacak programların öğrenciler için oldukça faydalı olacağına inandığını belirterek düşünce ve ziyaretleri için İlçe Müftümüz Abdullah Doğan’a teşekkürlerini iletti.